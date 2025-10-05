Domenica In da Barbareschi a Rosa Chemical | ospiti oggi 5 ottobre

Ildifforme.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tanti ospiti nella terza puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi domenica 5 ottobre. Tra i protagonisti di questo pomeriggio su Rai1 Corinne Cléry, Kekko Silvestre dei Modà, Rosa Chemical, Aldo Cazzullo, Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi, Gianna Orrù, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari ed Enzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

domenica in da barbareschi a rosa chemical ospiti oggi 5 ottobre

© Ildifforme.it - Domenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre

In questa notizia si parla di: domenica - barbareschi

domenica barbareschi rosa chemicalDomenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre - Il programma è condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio ... adnkronos.com scrive

domenica barbareschi rosa chemicalLe anticipazioni di Domenica In, tra gli ospiti Corinne Clery, Luca Barbareschi, Francesca Fialdini e Filippo Magnini - 10, torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Domenica Barbareschi Rosa Chemical