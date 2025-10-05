Domenica In da Barbareschi a Rosa Chemical | ospiti oggi 5 ottobre
(Adnkronos) – Tanti ospiti nella terza puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi domenica 5 ottobre. Tra i protagonisti di questo pomeriggio su Rai1 Corinne Cléry, Kekko Silvestre dei Modà, Rosa Chemical, Aldo Cazzullo, Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi, Gianna Orrù, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari ed Enzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: domenica - barbareschi
Domenica 28 settembre a Chicago, un gruppo di agenti della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti ha inseguito un ciclista, dopo che quest'ultimo aveva ripetutamente detto loro di "non essere un cittadino statunitense" ( Christopher Sweat via Storyful) #news - facebook.com Vai su Facebook
Domenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre - Il programma è condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio ... adnkronos.com scrive
Le anticipazioni di Domenica In, tra gli ospiti Corinne Clery, Luca Barbareschi, Francesca Fialdini e Filippo Magnini - 10, torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta ... Come scrive msn.com