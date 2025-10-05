Domenica In Corinne Cléry e Kekko dei Modà tra gli ospiti Per il talk su Ballando Rosa Chemical e Fialdini
Mara Venier, insieme alla sua nuova squadra, torna oggi alle 14.00 su Rai 1 con il terzo appuntamento stagionale di Domenica In. Al centro del programma ci saranno le interviste, accompagnate quest’anno da momenti di spettacolo e riflessioni sull’attualità. Anticipazioni e ospiti del 4 ottobre 2025. Corinne Cléry sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera, affrontando anche il complesso rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame tra genitori e figli sarà al centro anche dell’approfondimento dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, con la partecipazione – oltre all’attrice francese – di Luca Barbareschi, della psicoterapeuta Maria Rita Parsi e di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: domenica - corinne
Domenica In, Corinne Clery e le stelle di Ballando tra gli ospiti del 5 ottobre
FIORETTA MARI...FIORDALISO...CORINNE CLERY IN " LE RAGAZZE SON TORNATE " SABATO 28 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO H 17,30 per info 340 1045098 - facebook.com Vai su Facebook
Torna Domenica In tra polemiche e commenti social: in studio Corinne Cléry e Kekko Silvestre dei Modà - La 50esima edizione del programma, partita il 28 settembre con Mara Venier affiancata da Teo Mammucari, Enzo ... Come scrive corrieredellumbria.it
Domenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre - Il programma è condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio ... Scrive msn.com