Domenica In Corinne Cléry e Kekko dei Modà tra gli ospiti Per il talk su Ballando Rosa Chemical e Fialdini

Davidemaggio.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Venier, insieme alla sua nuova squadra, torna oggi alle 14.00 su Rai 1 con il terzo appuntamento stagionale di Domenica In. Al centro del programma ci saranno le interviste, accompagnate quest’anno da momenti di spettacolo e riflessioni sull’attualità. Anticipazioni e ospiti del 4 ottobre 2025. Corinne Cléry sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera, affrontando anche il complesso rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame tra genitori e figli sarà al centro anche dell’approfondimento dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, con la partecipazione – oltre all’attrice francese – di Luca Barbareschi, della psicoterapeuta Maria Rita Parsi e di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

domenica in corinne cl233ry e kekko dei mod224 tra gli ospiti per il talk su ballando rosa chemical e fialdini

© Davidemaggio.it - Domenica In, Corinne Cléry e Kekko dei Modà tra gli ospiti. Per il talk su Ballando, Rosa Chemical e Fialdini

In questa notizia si parla di: domenica - corinne

Domenica In, Corinne Clery e le stelle di Ballando tra gli ospiti del 5 ottobre

domenica corinne cl233ry kekkoTorna Domenica In tra polemiche e commenti social: in studio Corinne Cléry e Kekko Silvestre dei Modà - La 50esima edizione del programma, partita il 28 settembre con Mara Venier affiancata da Teo Mammucari, Enzo ... Come scrive corrieredellumbria.it

domenica corinne cl233ry kekkoDomenica In, da Barbareschi a Rosa Chemical: ospiti oggi 5 ottobre - Il programma è condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Domenica Corinne Cl233ry Kekko