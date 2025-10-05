Mara Venier, insieme alla sua nuova squadra, torna oggi alle 14.00 su Rai 1 con il terzo appuntamento stagionale di Domenica In. Al centro del programma ci saranno le interviste, accompagnate quest’anno da momenti di spettacolo e riflessioni sull’attualità. Anticipazioni e ospiti del 4 ottobre 2025. Corinne Cléry sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera, affrontando anche il complesso rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame tra genitori e figli sarà al centro anche dell’approfondimento dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, con la partecipazione – oltre all’attrice francese – di Luca Barbareschi, della psicoterapeuta Maria Rita Parsi e di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In, Corinne Cléry e Kekko dei Modà tra gli ospiti. Per il talk su Ballando, Rosa Chemical e Fialdini