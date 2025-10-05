Mara Venier torna domenica 5 ottobre 2025, alle 14.00 su Rai 1, con il terzo appuntamento stagionale di Domenica In. In scaletta interviste, musica, talk di attualità e un focus sul mondo di Ballando con le Stelle. Indice. Domenica In, anticipazioni 5 ottobre 2025: Corinne Cléry e focus genitori-figli. Musica: Kekko Silvestre (Modà) tra racconto e medley. Talk Ballando: Rosa Chemical e Francesca Fialdini. Aldo Cazzullo e il nuovo libro su San Francesco. Intrattenimento e costume: Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Orario e dove vederlo. FAQ Domenica In, anticipazioni 5 ottobre 2025. Domenica In, anticipazioni 5 ottobre 2025: Corinne Cléry e focus genitori-figli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Domenica In, Corinne Cléry e Kekko dei Modà tra gli ospiti. Nel talk su Ballando arrivano Rosa Chemical e Fialdini: anticipazioni del 5 ottobre 2025