Domenica In Canino ‘gela’ Mara Venier | Non è vero Allora lei mostra un video in diretta

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre e, su Rai Uno, va in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma - quest'anno condotto da Mara Venier insieme a Teo Mammucari e Tommaso Cerno - ha iniziato la puntata parlando di Ballando con le Stelle (il programma di Milly Carlucci è andato in onda ieri sera). 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - canino

domenica canino 8216gela8217 maraDomenica In, anticipazioni 5 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier - Torna oggi pomeriggio su Rai1 l’appuntamento con “Domenica In”, il celebre programma condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Segnala msn.com

domenica canino 8216gela8217 maraDomenica In, Mara Venier difende Barbara D’Urso dalle critiche: “Ha paura” - E’ in onda un nuovo appuntamento di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier sui teleschermi di Rai 1. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Domenica Canino 8216gela8217 Mara