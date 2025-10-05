Era tutto già scritto ed era stato ampiamente previsto, ma Mara Venier non ha battuto ciglio ed è andata a sbattere con la 50esima edizione di Domenica In, rimanendo inspiegaiblmente a bordo di una nave che fa acqua da tutte le parti. 50 anni di vita e sentirli tutti. Colpevolmente. L'annunciata edizione celebrativa di Domenica In si è presto trasformata in un imprevisto de profundis, al termine di una lunga estate di veleni, spifferi, annunciati addii mai diventati realtà, new entry presto naufragate e contestate novità. Mara Venier, arrivata alla sua 17esima edizione, l'ottava consecutiva, ha pagato lo scotto di un'autolesionistica ingordigia, posticipando un definitivo saluto che si era fatto doveroso, per non dire necessario, andando a tirare una corda che si è inevitabilmente spezzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Domenica In, 50 anni da festeggiare con un naufragio annunciato