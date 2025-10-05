domenica di sangue sulle strade sette vittime

Tempo di lettura: 3 minuti Una scia di sangue sulle strade ha funestato il fine settimana, con un bilancio di sette morti e diversi feriti. L’incidente più grave si è verificato alle 7 del mattino di oggi sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo). Nello scontro tra due auto, una ha preso fuoco: nulla da fare per le due persone a bordo di una Dacia Logan, una coppia di pensionati. L’uomo alla guida si chiamava Alessandro Zucchetti, 77 anni, mentre accanto a lui c’era la convivente 69enne Luciana Sangalli. Abitavano a Castelli Calepio (Bergamo). Grazie a due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, intervenuti con gli estintori, le fiamme non hanno raggiunto una seconda vettura su cui viaggiava uno studente 19enne di Ponte Nossa (Bergamo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

