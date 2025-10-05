Domani via al campionato | Igor Volley in campo a Cervia

Prima assoluta per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che domani sera alle 20.30 a Cervia terrà a battesimo l’esordio in serie A1 della Omag-MT San Giovanni in Marignano di Massimo Bellano. La matricola romagnola è alla sua prima storica stagione nella massima serie, dopo quasi un decennio ad. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

