Domani rientrano in Italia gli ultimi 15 italiani della Flotilla
Lasceranno domani Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. L'annuncio è arrivato in serata dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. "Partiranno domani con un volo charter per Atene - spiega -. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia». Il vicepremier ringrazia «sinceramente». 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: domani - rientrano
Mister Zanetti fa il punto della situazione in vista della partita di domani sera al Bentegodi. Mosquera e Valentini rientrano, Al Musrati infortunato in allenamento. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Domani il rientro degli altri attivisti della Flotilla: saliranno su un charter per Atene - X Vai su X
Domani rientrano in Italia gli ultimi 15 italiani della Flotilla - Lasceranno domani Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. Si legge su gazzettadelsud.it
Tajani, domani charter con ultimi 15 italiani Flotilla - "Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Secondo msn.com