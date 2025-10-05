domani rientrano in italia gli ultimi 15 italiani della flotilla

Lasceranno domani Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. L'annuncio è arrivato in serata dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. "Partiranno domani con un volo charter per Atene - spiega -. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia». Il vicepremier ringrazia «sinceramente». 🔗 Leggi su Feedpress.me

