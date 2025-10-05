Dolores Dori ancora ricercato il consuocero della 44enne sinti uccisa

E’ il principale indiziato, per ora però è riuscito a dileguarsi e le forze dell’ordine lo tengono fisso nel mirino. A sparare quei fatali colpi di pistola che sono costati la vita a Dolores Dori, sarebbe stato il suo futuro consuocero. Spari che sarebbero partiti al culmine di una violenta e aggressiva lite nata proprio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dolores Dori, ancora ricercato il consuocero della 44enne sinti uccisa

