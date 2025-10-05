Dolores assassinata nel campo nomadi di Lonato | il timore di una vendetta di clan
Lonato del Garda (Brescia), 5 ottobre 2025 – E adesso il rischio di una vendetta con altri morti è alto. Dolores Dori, 43enne sinti che viveva con il marito nelle case popolari di Camponogara, in provincia di Venezia, giovedì sera è stata ammazzata in un campo nomadi di Lonato dove si era recata per recuperare la figlia 23enne fuggita per amore di un ventenne di casa proprio laggiù, tra le roulotte accampate nell’ entroterra del Garda, a cui era promessa sposa. Ma quel matrimonio Dolores, alle spalle una raffica di furti, rapine e truffe agli anziani, lo osteggiava per questioni di rango, vantando lei una discendenza da una regina sinti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: dolores - assassinata
Nelle prossime puntate di La Promessa, Jana affronterà Cruz rivelandole la verità scioccante sulle sue origini: "Dolores era mia madre! Togliti la maschera, l'hai uccisa per rubarle suo figlio!" Cruz cercherà di mantenere la calma, ma sarà chiaro che è preocc - facebook.com Vai su Facebook
Dolores Dori, la 'regina delle truffe' uccisa con 3 colpi di pistola all'addome. La figlia: «Sappiamo chi ha sparato. Mio fratello c'era». Caccia al consuocero - Lì qualcuno ha sparato tre colpi di pistola contro Dolores Dori, 43enne di origine ... Secondo ilgazzettino.it
Dolores Dori uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi. Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato - Dolores Dori, 44 anni, nomade di etnia sinti con residenza nelle case popolari di ... Come scrive corriereadriatico.it