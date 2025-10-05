Lonato del Garda (Brescia), 5 ottobre 2025 – E adesso il rischio di una vendetta con altri morti è alto. Dolores Dori, 43enne sinti che viveva con il marito nelle case popolari di Camponogara, in provincia di Venezia, giovedì sera è stata ammazzata in un campo nomadi di Lonato dove si era recata per recuperare la figlia 23enne fuggita per amore di un ventenne di casa proprio laggiù, tra le roulotte accampate nell’ entroterra del Garda, a cui era promessa sposa. Ma quel matrimonio Dolores, alle spalle una raffica di furti, rapine e truffe agli anziani, lo osteggiava per questioni di rango, vantando lei una discendenza da una regina sinti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dolores assassinata nel campo nomadi di Lonato: il timore di una vendetta di clan