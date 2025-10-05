DMO Salerno Destination | aderisce anche Pontecagnano Faiano

Prosegue il percorso di avvicinamento all’accreditamento regionale della DMO Salerno Destination. Dopo i Comuni di Giffoni Sei Casali e di Pellezzano, anche Pontecagnano Faiano ha formalizzato la propria adesione con la deliberazione n. 200 del 2 ottobre 2025, confermando la volontà di essere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Comuni alleati per il turismo, Pontecagnano Faiano aderisce alla Dmo Salerno Destination.

Salerno Destination DMO si amplia: anche Pontecagnano Faiano nella rete Un nuovo passo verso la costruzione della Destinazione Salerno: cresce la rete territoriale e si consolida la sinergia tra pubblico e privato per lo sviluppo turistico della provincia

Amalfi Coast Cruise Terminal entra in Salerno Destination DMO: un passo decisivo per il futuro turistico del territorio - Salerno, 23 Novembre – L’evento di presentazione della nuova società Amalfi Coast Cruise Terminal – Port of Salerno, avvenuto ieri presso il Porto di Salerno, rappresenta un momento cruciale per lo ... Come scrive sciscianonotizie.it

'Promozione' per Cilento Autentico DMO e Salerno Destination DMO - Agenzia Nazionale per il Turismo ha ufficialmente inserito Cilento Autentico DMO e Salerno Destination DMO nella pagina web dedicata alla ... Da ansa.it