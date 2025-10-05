Le parole di Novak Djokovic a Shanghai dopo aver rimontato Yannick Hanfmann chiudendo 6-3 al terzo set: "Le condizioni sono brutali. Siamo all'80% di umidità e per chi gioca di giorno, con il caldo e il sole, diventa tutto ancora più difficile". Il serbo accede così agli ottavi di finale, dove è diventato il quinto giocatore più anziano di sempre a raggiungere questo risultato,. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic si lamenta dell'umidità: "Condizioni brutali"