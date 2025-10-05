Divulgazione scientifica a Reggio Calabria torna il Festival Cosmos 2025

Reggiotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna puntuale, anche quest’anno il Festival Cosmos, scienza, cultura, società edizione 2025. La manifestazione promossa e organizzata dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in sinergia con il ministero dell’Istruzione e del Merito, il ministero degli Affari esteri e la Società Astronomica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: divulgazione - scientifica

Addio a Edoardo Boncinelli, padre dei “geni architetto” e maestro della divulgazione scientifica

"Lo spettacolo del Cuore": divulgazione scientifica al Castello Dentice di Frasso

Cina: inaugura primo mese nazionale per divulgazione scientifica

A Reggio Calabria torna il Festival Cosmos, evento internazionale - Scienziati da tutto il mondo, laboratori, incontri e premi: Reggio Calabria ospita il Festival Cosmos 2025. Come scrive citynow.it

divulgazione scientifica reggio calabriaA Reggio la ‘Notte Europea dei Ricercatori’: l’Arena si accende con l’installazione Tech4You – FOTO - Lo splendido lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025, che celebra quest’anno ... Si legge su citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Divulgazione Scientifica Reggio Calabria