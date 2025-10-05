Divieto di cellulari a scuola | non una punizione ma una scelta educativa da condividere con le famiglie
Con la nota Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle scuole secondarie di secondo grado. Una scelta che si inserisce nella continuità dei provvedimenti già emanati negli anni passati e che punta a garantire migliori condizioni di studio e di convivenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
