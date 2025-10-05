Divieti e restringimenti | la viabilità a Lecco cambia così
Come ogni settimana a Lecco sono previste modifiche alla viabilità correlate ai lavori pubblici programmati dall'Amministrazione comunale, che riportiamo di seguito. Queste si aggiungono a quelle determinate dal consueto spostamento del mercato in centro nel giorno di mercoledì 8 ottobre.Domenica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: divieti - restringimenti
Tramvia Firenze: piazza Piave, nuova asfaltatura. Divieti di sosta e restringimenti
Tramvia, restringimenti e divieti: ecco dove e quando
Divieti e restringimenti, ecco come cambia la viabilità a Lecco
Previsti restringimenti di carreggiata, senso unico alternato e divieti di sosta fino a marzo 2026. Il progetto è finanziato dal PNRR - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità IX Municipio, da domani restringimenti e divieti di sosta tra via delle Tre Fontane e viale di Val Fiorita per interventi di manutenzione del verde https://romamobilita.it/it/node/26369 - X Vai su X
Tramvia, restringimenti e divieti: ecco dove e quando - Firenze, 6 settembre 2025 – Da lunedì 8 settembre inizia una nuova settimana di interventi sulle strade per i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Segnala lanazione.it