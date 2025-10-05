Dissotterra una busta con dentro 800 grammi di eroina | sorpreso e arrestato dalla polizia

L’eroina recuperata dagli agenti della squadra mobile Avrebbe cercato di recuperare 800 grammi di eroina sotterrati nel cortile di una casa popolare di Villa Del Fuoco, ma a sorprenderlo sono stati gli agenti della squadra mobile che lo hanno subito arrestato. Si tratta di un uomo di 46 anni con l’arresto avvenuto in una zona dove già altre volte la polizia era intervenuta con operazioni simili, ma dove l’attività di spaccio andava avanti. Servizi mirati dunque quelli che hanno portato all’individuazione dell’uomo che, all’arrivo degli agenti secondo quanto riferito dagli investigatori, aveva appena recuperato una busta con dentro l’eroina divisa in 20 confezioni. 🔗 Leggi su Citypescara.com