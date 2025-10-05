Dislessia e disturbi Come la diagnosi e sistemi di inclusione

FOLLONICA Anche in Maremma sarà organizzato un evento in occasione dell'edizione 2025 della ' Settimana Nazionale della dislessia ', che sarà un seminario informativo di approfondimento dal titolo 'I disturbi specifici di apprendimento alla scuola secondaria: diagnosi e strumenti di inclusione', organizzato dalla sezione AID di Grosseto e rivolto principalmente ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'iniziativa si terrà mercoledì prossimo, dalle 16.45 alle 19, presso la sala Tirreno del Comune di Follonica (via Bicocchi 53a) e potrà essere seguita online sulla piattaforma Google Meet.

