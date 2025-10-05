Disgustoso Ballando con le stelle Guillermo Mariotto choc | furia Alberto Matano

È stata una serata tesa quella di ieri a Ballando con le stelle, dove lo scontro tra G uillermo Mariotto e Alberto Matano ha trasformato il clima leggero del programma in un momento di evidente imbarazzo. Tutto è iniziato con una battuta infelice del giurato, che ha scatenato la reazione indignata del pubblico e, poco dopo, l’intervento diretto del conduttore. Mariotto, noto per la sua ironia spesso pungente, stavolta ha davvero superato il limite, tanto che anche sui social è scoppiata una vera e propria bufera contro di lui. >> “Sei degna di.”. Ballando con le stelle, succede dopo lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli Durante la diretta, le tensioni sono emerse in maniera lampante: Matano, visibilmente contrariato, ha interrotto il flusso della gara per richiamare lo stilista all’ordine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it