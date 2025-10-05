Discoteca sotto le stelle e i residenti sono esasperati | C' è caos anche con le finestre chiuse
“Non vogliamo diventare una nuova via Bergamo. Qui non si riesce più a dormire, ma anche solo a trascorrere una serata tranquilla. Anche con le finestre chiuse”. A denunciare il fatto alla redazione di MonzaToday è un residente di piazza San Paolo. La centralissima piazza di Monza a pochi passi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Solenne Ottavario in onore di Maria Santissima della Stella. Oggi, sabato 13 Settembre, Discoteca sotto le stelle.
La discoteca deve spegnere la musica a mezzanotte. Il giudice: «Rispettare la vita privata dei residenti» - Un'ordinanza del Tribunale di Verona ha silenziato alla mezzanotte la storica discoteca Hollywood di Bardolino, ora ribattezzata «Shibuia».