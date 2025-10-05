Disabile dopo incidente sugli sci Luca muore a 49 anni La compagna | Mi licenziai per stare con lui

La storia di Luca, che dal 1999 non poteva più camminare e parlare a causa di un incidente sugli sci in Alta Badia. Ieri il decesso, al suo fianco sempre la compagna Michela, che si è licenziata per stargli vicino: "Quando c’è un amore vero e sincero, tutto si affronta meglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

