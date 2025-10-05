Si apre la domenica della sesta giornata del campionato di Serie A con il classico lunch match delle 12.30 Dopo le gare giocate tra venerdì e sabato, è tempo di scendere in campo anche in questa giornata domenicale per il sesto turno del massimo campionato italiano. Runjaic (LaPresse) – Calciomercato.it L’ Udinese padrona di casa, guidata in panchina da Kosta Runjaic, arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, patita sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso nel turno precedente. Di contro, il Cagliari dell’allenatore Fabio Pisacane è uscita battuta dal confronto casalingo contro l’ Inter di Cristian Chivu, con la seconda rete realizzata da Pio Esposito, al primo gol in Serie A, di fronte al fratello Sebastiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Cagliari 0-0: palo di Zaniolo LIVE