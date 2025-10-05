DIRETTA Serie A Napoli-Genoa 2-1 | la ribalta Hojlund! – LIVE

Calciomercato.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida delle 18 tra campioni d’Italia e rossoblu Riscattare la sconfitta in casa del Milan e dare seguito alla vittoria di mercoledì sera contro lo Sporting Clube Portugal. Con questi propositi, il Napoli scende in campo nel posticipo delle 18 della sesta giornata di  Serie A per affrontare il  Genoa  di Patrick  Vieira, rientrato dalla squalifica. DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Rispetto alla sfida di San Siro, Antonio  Conte  ha recuperato tutti gli infortunati in difesa, eccezion fatta per Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, che punta a recuperare per la sfida contro il Torino dopo la sosta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a napoli genoa 2 1 la ribalta hojlund 8211 live

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa 2-1: la ribalta Hojlund! – LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - serie

Ternana, le avversarie dei rossoverdi nel torneo di Serie C: la compilazione del calendario in DIRETTA

Serie C Sky WiFi 2025-2026: calendario 1ª-7ª giornata in diretta su Sky Sport e streaming NOW

Serie BKT 2025/2026, il calendario della 1a, 2a, 3a giornata in diretta tv su DAZN e LaB Channel

diretta serie napoli genoaNapoli-Genoa 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia Anguissa - Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

diretta serie napoli genoaNapoliGenoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 6° Giornata - Dove vedere Napoli – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Domenica 5 Ottobre ore 18:00. Si legge su stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Napoli Genoa