Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Pioli e i giallorossi di Gasperini e quello del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i nerazzurri di Gilardino in tempo reale La Fiorentina e il Bologna ospitano nell’ordine la Roma e il Pisa nelle gare della domenica pomeriggio valide per la sesta giornata del campionato di Serie A. Due sfide che vedono in campo le tre formazioni impegnate giovedì nelle coppe europee che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Colombo di Como e Abisso di Palermo. Pioli e Gasperini, allenatori di Fiorentina e Roma (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa: segui la cronaca LIVE