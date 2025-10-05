DIRETTA Fiorentina-Roma 0-0 segui il live di Firenzetoday

Firenzetoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 5' Punizione gesita male dalla Roma, l'azione si conclude con un fallo di Konè su Fazzini, si riparte con una punizione vicino all'area della Fiorentina.4' Fallo di Marì su Soulè nella trequarti viola.3' Va Mandragora a calciare la punizione, pallone alto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diretta - fiorentina

Dove vedere Grosseto-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Grosseto-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

DIRETTA Amichevole, Leicester-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

diretta fiorentina roma 0Diretta/ Fiorentina Roma (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Kean! (5 ottobre 2025) - Diretta Fiorentina Roma streaming video tv, oggi 5 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. Si legge su ilsussidiario.net

diretta fiorentina roma 0Fiorentina-Roma, il risultato in diretta LIVE - La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), parziale in cui ha segnato una media di 2. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Fiorentina Roma 0