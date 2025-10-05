Dimenticate gli eredi | a Hollywood e a tutti noi basta ancora Leonardo DiCaprio
Ha 51 anni, evita i social e non rincorre la fama. Eppure Leonardo DiCaprio resta l’unico, vero divo di Hollywood: l’originale che nessun “nuovo DiCaprio” riesce a eguagliare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: dimenticate - eredi
JANE GOODALL HA LASCIATO QUESTO MONDO. LA SUA EREDITÀ RIMARRÀ PER SEMPRE Jane Goodall, primatologa ed etologa di fama mondiale, ha lasciato questa terra: è una perdita immane per la difesa degli animali e del Pianeta. Ma i suoi ins - facebook.com Vai su Facebook
Dimenticate gli eredi: a Hollywood, e a tutti noi, basta ancora Leonardo DiCaprio - Eppure Leonardo DiCaprio resta l’unico, vero divo di Hollywood: l’originale che nessun “nuovo DiCaprio” riesce a eguagliare ... Si legge su vanityfair.it