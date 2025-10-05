Dimarco mese d' oro | due gol e tre assist Il miglior difensore del fanta è tornato

L'esterno nerazzurro ha già realizzato la metà delle reti siglate nello scorso campionato: è in un periodo di forma davvero smagliante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dimarco, mese d'oro: due gol e tre assist. Il miglior difensore del fanta è tornato

Federico #Dimarco (dif. #Inter): «Chivu ci sta dando tanto. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che avevo perso in questi mesi. Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90' ti aiuta a crescere di condizione piuttosto che uscire matematicamente - X Vai su X

Inter, cessione Dimarco a gennaio: c’è il via libera di Oaktree - Dimarco e l'addio all'Inter nel prossimo calciomercato di gennaio. Secondo calciomercato.it

LIVE - AJAX e SASSUOLO, la SETTIMANA che serviva. DIMARCO is BACK? BARELLA, PIO e il PALLONE d'ORO... - Grande prestazione di Dimarco, in gol dopo un digiuno lungo sei mesi. Si legge su msn.com