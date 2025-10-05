Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Un riconoscimento statistico di grande prestigio per Federico Dimarco. Come riportato da Sofascore, dal 201516 ad oggi soltanto sei giocatori nei cinque maggiori campionati europei sono riusciti a creare cinque o più “grandi occasioni” in una singola partita. In questa ristretta élite entra ora anche l’esterno nerazzurro, protagonista assoluto nella vittoria dell’ Inter contro la Cremonese. Con il suo gol, arrivato dopo una rete annullata e diversi tentativi verso la porta difesa da Silvestri, Dimarco ha confermato la sua crescita costante e la capacità di incidere con continuità sia in fase offensiva che difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco Inter, l’esterno entra in una classifica mondiale con Messi e Suarez: i numeri