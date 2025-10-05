Dilexi te | l’amore operoso di Papa Leone XIV per i poveri e i dimenticati

Nel giorno dedicato a San Francesco, testimone umile e luminoso del Vangelo, Papa Leone XIV ha firmato la sua prima Esortazione apostolica, “Dilexi te” — “Io ti ho amato”. Un titolo che nasce dal Libro dell’Apocalisse e che rappresenta un manifesto di fede, di speranza e di carità concreta. Con questo documento, il Santo Padre apre il suo pontificato sotto il segno di una Chiesa che sceglie i poveri, che si china sulle ferite del mondo e che vuole farsi casa per chi è solo, fragile o dimenticato. L’Esortazione, snella ma densa di significato, richiama i grandi maestri della spiritualità cristiana da Sant’Agostino a San Giovanni Crisostomo, fino allo stesso San Francesco d’Assisi e riafferma con forza che Dio predilige i piccoli, i deboli, coloro che la società spesso lascia ai margini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

