Difese impenetrabili La Settempeda e il Camerino non trovano sbocchi offensivi

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settempeda 0 Camerino 0 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari, Pagliari (8’ st Rango), Zappasodi, Bernabei (12’ st Sfrappini), Quadrini (24’ st Dutto), Borgiani, Guermandi (38’ st Ammora), Perez, Tulli (17’ st Compagnucci). All. Pierantoni. CAMERINO: Spitoni, Barilaro, Corazzi, Scotini, Ferretti, Carnevali, Frinconi (23’ st Jachetta), Recchioni, Maccioni (30’ st Raponi), Cicci (17’ st Gubinelli), Marchionni. All. Giacometti. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Note: ammoniti Borgiani, Montanari, Carnevali, Ferretti, Guermandi, Perez, Brandi, Scotini. Angoli: 3-5. Spettatori 500 circa Recupero: pt 4’, st 4’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

