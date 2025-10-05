Dietro le quinte del Gran Premio di Formula 1 un trionfo di tecnologia invisibile

Life&People.it Il 96° Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, è stato uno spettacolo per gli occhi, ma soprattutto un portento d’ingegneria invisibile e intelligenza artificiale. Mentre le monoposto sfrecciavano lungo il rettilineo, dietro le quinte si muoveva un silenzioso ecosistema parallelo fatto di fibre ottiche, server ed algoritmi. Un vero e proprio cuore remoto che batteva con la stessa intensità delle gomme sul cordolo. Lenovo, partner globale della F1, è ormai parte integrante di questo universo intangibile. Grazie alla presenza costante di questa azienda tecnologica non si ha più a che fare soltanto con dispositivi visibili, come portatili, workstation o tablet, ma con un’infrastruttura capillare che connette ogni piccolo tassello: dai circuiti alle regie, dai dati grezzi ai flussi videosonori, fino ad arrivare alle radio dei team. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

