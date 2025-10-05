Diego De Silva all' Agorà della Cultura con il trio Malinconico
La presenza dello scrittore Diego De Silva alla seconda edizione di "Liber - Agorà della Cultura - Vitulazio" è stata la prima in provincia di Caserta dopo il premio Viareggio - Rèpaci 2025 ottenuto lo scorso luglio con il romanzo "I titoli di coda di una vita insieme" (Einaudi). Un premio che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: diego - silva
Diego De Silva a Segesta: la sintassi dell’addio. Intervista tra rovine, luce e parole che restano
A Diego De Silva il premio Viareggio-Rèpaci. “Un'emozione”
Si alza il sipario del Teatro De Silva. Diego Dalla Palma apre la stagione
Diego De Silva, autore dei romanzi che hanno per protagonista “l’avvocato d’insuccesso” Vincenzo Malinconico, sarà ospite a Valenza. Tanti eventi in programma a Casale per la Festa del Vino e ad Acqui per la Festa dell'Uva. 'Pinocchio illustrato' a Cassinell - facebook.com Vai su Facebook
Diego De Silva racconta i suoi due tumori: “Quando ti ammali hai paura di essere emarginato sul piano del lavoro, ti vergogni di essere malato” - L’inventore dei libri dedicati all’Avvocato Vincenzo Malinconico, da cui è stata tratta anche una serie tv “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” su Rai Uno, Diego De Silva per i suoi 60 anni ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Diego De Silva si racconta a “Casertalegge» con il suo libro “I titoli di coda di una vita insieme” - È stato lo scrittore e sceneggiatore Diego De Silva l'ospite di “Casertalegge Scrittori in città”, la rassegna itinerante curata da Giuseppe Bellone che mette in rete, con un unico cartellone di ... Da ilmattino.it