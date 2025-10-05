Desio (Monza Brianza), 5 ottobre 2025 - Si è rivolto alla Corte di Appello di Milano chiedendo oltre 670mila euro di danni per essere stato 2.041 giorni in carcere, altri 321 dietro le sbarre prima di venire rilasciato per scadenza dei termini di custodia cautelare e altri 213 di obbligo di firma e divieto di ingresso a Desio dove abitava con la famiglia, che con lui ha patito per l'infamante accusa e la sua prolungata assenza personale e lavorativa. Ma i giudici della quinta sezione hanno stabilito che debba avere 76mila euro Diego Barba, 57 anni, assolto dall’accusa di essere il mandante nell’omicidio di Paolo Vivacqua insieme alla moglie della vittima Germania Biondo, ritenuta sua a mante e a sua volta assolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Diego Barba, la beffa del mini-risarcimento dopo le accuse infamanti e 6 anni di carcere: solo 76mila euro di indennizzo