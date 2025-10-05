PISTOIA Si entra nell’ultima settimana di campagna elettorale ed ogni momento, e incontro, rischia di essere decisivo per la contesa in vista della composizione del prossimo Consiglio regionale, soprattutto per convincere i tanti indecisi. In questi giorni anche La Nazione avrà un ruolo centrale: lunedì a Palazzo Congressi di Firenze alle 18 ci sarà il confronto fra i tre candidati presidenti, ovvero Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu, mentre mercoledì sarà la volta del dibattito organizzato dalla redazione di Pistoia con i candidati consiglieri del territorio. Anche in questo caso, fischio d’inizio alle 18 con la location individuata nella sala convegni del Naturart Village di Giorgio Tesi Group (via Toscana 101) che gode di ampi spazi di visibilità ed un centinaio di posti a sedere per tutti coloro che vorranno partecipare e sentire le proposte dei vari candidati per il futuro del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci liste, dieci candidati. Il confronto voluto da La Nazione