Dieci anni di Dada | dalle aule capovolte alla Gioia Interna Lorda la rivoluzione silenziosa che ha ridisegnato spazi e ruoli nella scuola coinvolgendo studenti e docenti

Il modello Dada (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), nato nel 2014 in due licei a Roma, celebra oltre 10 anni di sperimentazione con una diffusione che oggi riguarda circa un centinaio di scuole italiane, tra primarie e secondarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

