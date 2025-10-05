Di Lorenzo | L’obiettivo è sbloccare prima le partite che è la cosa che ci viene più difficile
Giovanni Di Lorenzo è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Genoa. Di seguito quanto dichiarato. Di Lorenzo: «In Champions bene, ma in campionato veniamo da una sconfitta». «Sicuramente in Champions abbiamo fatto una bella partita, ma in campionato veniamo da una sconfitta. Vogliamo ripartire bene perché dopo ci sarà la sosta e vogliamo chiudere questo ciclo con una vittoria. La preparazione è stata buona, quindi siamo pronti. Abbiamo avuto qualche difficoltà in casa a sbloccare la partita, questa è la cosa più difficile contro queste squadre. L'obiettivo quindi è partire forte cosicché la partita si metta in una certa maniera.
