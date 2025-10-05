Di Gregorio o Perin ecco chi giocherà questa sera contro il Milan | Tudor ha fatto la sua scelta non si torna indietro Le ultimissime

Di Gregorio o Perin? Dopo il turnover in Champions, il portiere ex Monza si riprende il posto: stasera toccherà di nuovo a lui a guidare la difesa. Nessun dubbio, nessuna sorpresa. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, la porta della Juventus tornerà ad avere il suo padrone designato. Dopo il turnover ragionato di Champions League, che ha visto un ottimo Mattia Perin difendere i pali contro il Villarreal, Igor Tudor è pronto a restituire la maglia da titolare a Michele Di Gregorio. Di Gregorio Juve: una scelta di continuità. La scelta di schierare Perin nella trasferta spagnola era stata puramente strategica, un modo per dare fiato al titolare e, al tempo stesso, per premiare un secondo portiere di grande affidabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

