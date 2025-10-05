Di Gregorio o Perin ecco chi giocherà questa sera contro il Milan | Tudor ha fatto la sua scelta non si torna indietro Le ultimissime
Di Gregorio o Perin? Dopo il turnover in Champions, il portiere ex Monza si riprende il posto: stasera toccherà di nuovo a lui a guidare la difesa. Nessun dubbio, nessuna sorpresa. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, la porta della Juventus tornerà ad avere il suo padrone designato. Dopo il turnover ragionato di Champions League, che ha visto un ottimo Mattia Perin difendere i pali contro il Villarreal, Igor Tudor è pronto a restituire la maglia da titolare a Michele Di Gregorio. Di Gregorio Juve: una scelta di continuità. La scelta di schierare Perin nella trasferta spagnola era stata puramente strategica, un modo per dare fiato al titolare e, al tempo stesso, per premiare un secondo portiere di grande affidabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gregorio - perin
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Tuttosport – Lo ricordate? Può tornare alla Juve per fare il vice Di Gregorio. Perin in uscita
Juventus, Audero in pole per il ruolo di vice Di Gregorio, Perin
Di Gregorio o Perin, chi gioca titolare Juventus-Milan: le gerarchie di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor svela: "#DiGregorio-#Perin, ecco perché. #Conceicao entra dopo. #Yildiz? Ha tutto" - X Vai su X
Juventus: Perin torna in panchina, Di Gregorio titolare nel big match contro il Milan - Juventus: Perin torna in panchina, Di Gregorio titolare nel big match contro il Milan Dopo il debutto da titolare contro il Villarreal, Mattia Perin è pronto a fare ritorno in panchina. Lo riporta tuttojuve.com
Juventus, sorpresa in porta: Perin favorito su Di Gregorio a poche ora dalla sfida col Villarreal - A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Villarreal, arriva una ... Scrive calcionews24.com