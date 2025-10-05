La serie Dexter rappresenta uno dei più iconici esempi di narrativa crime, grazie al suo protagonista, Dexter Morgan, e alla complessità psicologica che lo caratterizza. La produzione originale si è conclusa nel 2013, ma il successo duraturo ha portato alla creazione di nuovi spin-off e sequel che approfondiscono aspetti della trama e del personaggio principale. In questo contesto, particolare attenzione viene dedicata alle visioni di Dexter e alla loro evoluzione nel tempo. le visioni di dexter: un cambiamento nella rappresentazione dei fantasmi interiori. dalla percezione immateriale alla possibilità di interagire fisicamente con le visioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dexter e i nuovi spinoff: l’evoluzione del rapporto con i passeggeri oscuri