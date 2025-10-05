Detenuto tenta di impiccarsi | salvato dalla Polizia Penitenziaria

La nota di Troise Raffaele, responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi Sembrerebbe che durante il turno notturno, gli agenti di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Avellino abbiano salvato la vita di un detenuto italiano appartenente al circuito comuni. Per cause ancora da accertare, quest'ultimo aveva messo in atto un tentativo d'impiccagione con una corda ricavata da lacci delle scarpe. Tempestivamente, gli agenti in servizio sono intervenuti scongiurando la tragedia, riuscendo a togliere il cappio ed accompagnando il soggetto prima in infermeria e, successivamente, presso l'ospedale Moscati per le cure del caso.

