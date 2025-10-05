Il mondo di Star Wars è ricco di iconografie e design che hanno segnato la storia dei Sith e dei personaggi più oscuri della saga. Tra le molte rappresentazioni visive, alcune sono rimaste nella memoria collettiva per la loro originalità e impatto estetico. Questo approfondimento analizza le varianti di Darth Vader, uno dei simboli più riconoscibili dell’universo, concentrandosi su un’immagine particolarmente significativa e sulle sue evoluzioni nel tempo. l’immagine originale di Darth Vader del 1982. la proposta di Drew Struzan per il poster di “Revenge of the Jedi”. Nel 1982, durante la fase preparatoria del terzo film della saga (allora conosciuto come “Revenge of the Jedi”), Drew Struzan fu incaricato di realizzare una locandina promozionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Design di darth vader: l’arte incredibile che non hai mai visto prima