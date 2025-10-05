derbyssimo al bonci il fosso riceve la vigor

Oggi alle ore 15, allo stadio "Marcello Bonci", andrà in scena un match che va ben oltre i tre punti in palio: Fossombrone contro Vigor Senigallia è un derby che sa di rivalità. Le due squadre, separate da pochi chilometri, ma unite da storie spesso intrecciate, tornano a darsi battaglia. Nell’ultimo precedente dello scorso 31 agosto, in Coppa Italia Serie D, Fossombrone e Vigor Senigallia si affrontarono al Bonci in un incontro equilibrato e crudele. Una delle note più curiose di questo pomeriggio è la presenza, nell’organico del Fossombrone, di Lorenzo Mancini, classe ‘98, per lunghi anni simbolo della Vigor Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

