Dentro Roma c’è l’isola più piccola al mondo… ed è pure abitata!

L’isola più piccola al mondo si trova dentro la città di Roma. Non solo, è pure abitata. Stiamo parlando dell’ isola Tiberina, collegata alla terraferma dal Ponte Fabricio, sul lato del Campidoglio, e dal Ponte Cestio, sul lato Trastevere. Le leggende sull’isola Tiberina. Si suole dire che questa sia l’isola più piccola del mondo, ma che sia vero o no è al centro di diverse leggende che riguardano la sua nascita. C’è chi la fa risalire al 509 a.C., quando l’ultimo re di Roma si vide spodestato. Sconfitto Lucio Tarquinio il Superbo, i romani, per dimostrare l’odio nei suoi confronti, versarono il grano re nel fiume Tevere e i covoni diedero vita alla piccola isola. 🔗 Leggi su Funweek.it