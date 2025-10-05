Dentro la partita Si torna alla formazione tipo Punti pesanti prima del Palermo
Si è seduto in riva al fiume, ha lasciato scorrere le acque lievemente mosse di questi giorni (appena appena, perché il punto di Carrara risulterà prezioso in futuro) ed infine ha rimesso lui stesso in prima persona in equilibrio i piatti della bilancia canarina. Per quanto inaspettata, l’uscita di Andrea Sottil ha il suo perché ed è anche comprensibile. La partenza sprint ha acceso la fiamma di un ambiente anestetizzato ma non può essere, per ora, il preludio a qualcosa di piuttosto lontano nel tempo. Siamo ad ottobre e quando l’entusiasmo è così contagioso rischia di diventare un boomerang e di far perdere contatto con la realtà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
