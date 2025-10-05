Dentro il piano segreto di Trump per Gaza | promesse miliardi e troppe mine nascoste

La proposta di Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza è più di un piano diplomatico: è una prova di forza geopolitica, un banco di test per la sua leadership ritrovata e per il nuovo ordine mondiale che gli Stati Uniti vogliono imporre. Si tratta di un documento in venti punti, accompagnato da una dichiarazione diretta dello stesso Trump: “Gli israeliani devono fermare subito i bombardamenti. La pace è possibile, ma va costruita con coraggio”. Il piano, elaborato con il sostegno di consiglieri vicini a Jared Kushner, prevede uno stop immediato ai bombardamenti, la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas, la creazione di un’autorità tecnocratica che governi la Striscia sotto controllo internazionale, e un programma di ricostruzione finanziato da Paesi arabi e da un fondo multilaterale a guida statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dentro il piano segreto di Trump per Gaza: promesse, miliardi e troppe mine nascoste

