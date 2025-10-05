Degrado al Fortino Pellegrino | Le periferie dimenticate gridano aiuto

Il vicepresidente vicario del consiglio comunale di Catania Riccardo Pellegrino, denuncia ancora una volta la situazione di abbandono e degrado in cui vivono i cittadini delle zone periferiche e popolari. “Sono stato chiamato da tanti residenti della zona del Fortino”, spiega Pellegrino. “Mi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: degrado - fortino

Terni, operazione “Alto Impatto”: controlli straordinari delle Forze di Polizia contro l’immigrazione irregolare e il degrado urbano Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio voluta dal Questore Abenante, nell’ambito delle operazioni s - facebook.com Vai su Facebook

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie - Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ... Come scrive radioradicale.it