Defibrillatore in piazza del Popolo | il dono del comitato festa Madonna del Passo
SPECCHIA – Un gesto di generosità al termine del grande evento collettivo: il comitato festa Madonna del Passo di Specchia, a conclusione dell’edizione annuale delle celebrazioni, svoltesi il 7 e l’8 settembre scorsi, con la somma restante dagli oboli ricevuti per le spese della festa, andrà ad. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Defibrillatore in piazza del Popolo: il dono del comitato festa Madonna del Passo - Al termine delle celebrazioni di settembre con la somma restante degli oboli ricevuti si andrà ad installare lo strumento sanitario e anche un passamano per agevolare l’utilizzo delle scale della crip ... Come scrive lecceprima.it
Comitato Davide Piampiano dona defibrillatore ad Assisi - Un defibrillatore è stato donato alla città di Assisi dal "Comitato Davide Piampiano", nato in ricordo del giovane assisano morto nel 2023 durante una battuta di caccia. Si legge su ansa.it