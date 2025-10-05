Deepfake a luci rosse | il Garante blocca Clothoff un minore su 17 è vittima

Un adolescente su 17 tra i 13 e i 20 anni è stato vittima di deepfake pornografici, mentre uno su otto conosce personalmente qualcuno colpito da questa forma di abuso digitale. I dati emergono da una ricerca di Thorn, organizzazione no profit americana specializzata nella sicurezza dei minori, e fotografano un fenomeno in rapida espansione che sta generando allarme sociale in Italia e nel mondo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it