Deepfake a luci rosse | il Garante blocca Clothoff un minore su 17 è vittima
Un adolescente su 17 tra i 13 e i 20 anni è stato vittima di deepfake pornografici, mentre uno su otto conosce personalmente qualcuno colpito da questa forma di abuso digitale. I dati emergono da una ricerca di Thorn, organizzazione no profit americana specializzata nella sicurezza dei minori, e fotografano un fenomeno in rapida espansione che sta generando allarme sociale in Italia e nel mondo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
3/10/25. NOTES (SC). Deepfake è reato Il Senato ull'AI ha fissato i confini per il reato di deepfake:manipolazione dell'immagine umana fondata sull'Intelligenza artificiale, che permette di combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagi
Foggia, l'analisi delle esperte sui casi di Revenge o Deepfake Porn I PERICOLI E COME USCIRNE