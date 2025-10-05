Decine di caditoie otturate | Indifferenza nonostante gli allagamenti

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È passata qualche settimana da quando le nostre strade si sono trasformate in canali e quello che stupisce è la totale indifferenza della amministrazione rispetto alla pulizia delle caditoie che, seppur non risolutiva della problematica, potrebbe contribuire sicuramente a ridurla. L'inerzia e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

