Debito e rigore l’austerità di Meloni e Giorgetti per l’Italia

Il governo Meloni mette nero su bianco l’austerità. E i dati parlano chiaro: il rigore italiano si consoliderà negli anni a venire. Mentre giunge il tempo del dibattito sulla manovra finanziaria e in vista delle discussioni future sui conti pubblici è interessante studiare il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp) recentemente pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti. Questi sta applicando con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni le linee guida economiche messe nere su bianco a fine 2023 con la firma del nuovo Patto di Stabilità e Crescita (Psc) dell’Unione Europea e consistenti in un rientro strutturale dell’Italia dalla fase di alti deficit degli anni passati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

