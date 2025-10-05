Dea e Como un pari con lo show Lampo Samardzic e jolly Perrone

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

atalanta 1 COMO 1 ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6, Hien 6, Ahanor 6,5; Zappacosta 6, Ederson 6 (26’ st Musah 6), Pasalic 6, Bernasconi 6; Samardzic 6,5 (16’ st Brescianini 6), Sulemana 6 (26’ st Maldini 5,5); Lookman 5,5 (26’ st Krstovic 5,5). Allenatore: Juric 6. COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6 (40’ st Posch sv), Carlos 6, Ramon 6, Vojvoda 6 (22’ st Valle 6); Perrone 7, Da Cunha 6,5 (44’ st Kempf sv); Addai 6, Paz 6,5, Baturina 6 (22’ st Caqueret 6); Douvikas 5,5 (1’ st Morata 6). All. Guindos 6. Arbitro: Zufferli 6 Reti: 6’ pt Samardzic (A), 19’ pt Perrone (C). Il derby regionale lombardo regala emozioni e agonismo tra Atalanta e Como, per un pareggio 1-1 giusto, considerando le rispettive occasioni, che serve a entrambe per muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

dea e como un pari con lo show lampo samardzic e jolly perrone

© Sport.quotidiano.net - Dea e Como, un pari con lo show. Lampo Samardzic e jolly Perrone

In questa notizia si parla di: como - pari

Serie A, Como sorprende la Lazio. A Cagliari pari nel recupero con la Fiorentina

Serie A, il Como piega la Lazio, Fiorentina beffata dal pari del Cagliari al 90esimo

Serie A, il Como piega la Lazio, Fiorentina beffata dal pari del Cagliari al 94esimo

Pari-show con 4 rigori a Bergamo Orgoglio Dea, riacciuffa il Toro - 5 (1’st Toloi 5); Hateboer 6, De Roon 7, Freuler 5 (24’st Pasalic 7), Zappacosta 6. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Dea Como Pari Show