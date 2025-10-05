De Rebotti e De Luca incontrano Francesca Albanese | Faro di giustizia e verità

Perugiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli assessori regionali Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, in rappresentanza di tutta la giunta di Stefania Proietti, hanno incontrato nella serata di sabato 4 ottobre a Narni Scalo la relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, a margine dell'evento organizzato dal Comune di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rebotti - luca

de rebotti de lucaGiunta umbra ha incontrato Francesca Albanese - La Giunta regionale dell'Umbria, con gli assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, ha incontrato nella serata di sabato 4 ottobre a Narni scalo la relatrice speciale delle Nazioni Unite, France ... Scrive msn.com

De Rebotti incontra la comunità locale di Narni - Prosegue il lavoro dell'assessore Francesco De Rebotti su tutto il territorio regionale, nell'ambito di un primo ciclo di incontri finalizzati ad ascoltare e rispondere concretamente alle esigenze ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: De Rebotti De Luca