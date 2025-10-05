De Rebotti e De Luca incontrano Francesca Albanese | Faro di giustizia e verità

Gli assessori regionali Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, in rappresentanza di tutta la giunta di Stefania Proietti, hanno incontrato nella serata di sabato 4 ottobre a Narni Scalo la relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, a margine dell'evento organizzato dal Comune di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: rebotti - luca

Voglio ringraziare il collega e amico Francesco De Rebotti per il grande risultato ottenuto sul mantenimento dei treni regionali sulla direttissima. Un risultato frutto non solo di un costante pressing sul Governo ma soprattutto di una capacità inedita di costruire u - facebook.com Vai su Facebook

Giunta umbra ha incontrato Francesca Albanese - La Giunta regionale dell'Umbria, con gli assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, ha incontrato nella serata di sabato 4 ottobre a Narni scalo la relatrice speciale delle Nazioni Unite, France ... Scrive msn.com

De Rebotti incontra la comunità locale di Narni - Prosegue il lavoro dell'assessore Francesco De Rebotti su tutto il territorio regionale, nell'ambito di un primo ciclo di incontri finalizzati ad ascoltare e rispondere concretamente alle esigenze ... Secondo ansa.it